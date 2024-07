Atalanta, allenamenti «bollenti» a Zingonia. Miranchuk saluta: «Sempre riconoscente»

Con il rientro in gruppo di Nicolò Zaniolo, la rosa, in vista della doppia amichevole contro Parma e St. Pauli e della Supercoppa contro il Real Madrid è praticamente al completo e a disposizione. Mercoledì 31 luglio, nel doppio allenamento al Centro Bortolotti, c’era un solo giocatore nerazzurro fermo ai box: Scalvini (solo terapie per lui). L’Atalanta giovedì 1° agosto svolgerà un’unica seduta al mattino, sempre a Zingonia e a porte chiuse . Il prossimo test è in programma al Tardini contro il Parma domenica 4 agosto (ore 18 il fischio d’inizio e diretta su Sportitalia) .

La lettera del russo sui social

«Sono molto riconoscente per questi 4 anni... per l’esperienza che ho fatto e per aver fatto parte di questa squadra!» Così Miranchuk - destinato agli Atlanta United - ha iniziato il messaggio di addio all’Atalanta, pubblicato sui suoi canali social. «Voglio ringraziare la squadra, il club e lo staff che ha lavorato con me in questi anni». E il russo non si è dimenticato nemmeno dei tifosi: «Voglio dire grazie anche a tutti i tifosi e fan: qui mi sono sempre sentito amato, i tifosi dell’Atalanta sono quelli al tuo fianco nei momenti belli e brutti». Il congedo di Miranchuk: «Ormai il mio viaggio italiano è giunto al termine ma con bei ricordi e un trofeo che mi ricorderà sempre il tempo, la gente, l’amore, la città! Atalanta, rimani sempre nel mio cuore. Grazie di tutto! Il vostro Mira59».