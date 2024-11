Atalanta, allenamento congiunto con l’Under 23: dovrebbe esserci anche Scalvini

Allenamenti congiunti, vendita biglietti, premi. Questo il menu del mondo Atalanta nei giorni della pausa del campionato per le nazionali.

Dovrebbe partecipare anche Giorgio Scalvini all’allenamento congiunto della squadra con la Under 23 di Serie C, alle 10,30 di venerdì 15 novembre a Zingonia, che prevede una partitella a ranghi misti (porte aperte al pubblico, ma con capienza limitata): il recupero del difensore è quasi completato, e diventa probabile una sua convocazione per la ripresa della Serie A, sabato 23 novembre alle 20,45 sul campo del Parma. Fuori per 20 giorni Davide Zappacosta (lesione di primo grado al soleo sinistro contro l’Udinese), Da valutare le condizioni di Sean Kolasinac e Berat Djimsiti, mentre non destano grosse preoccupazioni quelle di Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo.

Tagliandi per Milan e Young Boys

Nel frattempo sono arrivate le disposizioni per la vendita dei biglietti dei match sul campo dello Young Boys e del Gewiss Stadium contro il Milan: per la partita di Champions in Svizzera del 26 novembre tagliandi acquistabili tra le 12 e le 19 di martedì 19; per quella di campionato contro i rossoneri del 6 dicembre, invece, si comincia prima, venerdì 15 novembre. Maggiori informazioni sul sito https://www.atalanta.it/.

Retegui mese d’oro: 6 gol e 3 assist