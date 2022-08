Atalanta, allenamento davanti a novemila tifosi al Gewiss Stadium - Foto e video

Allenamento serale martedì 9 agosto davanti ai propri tifosi per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: i nerazzurri hanno svolto una seduta con 9 mila sostenitori che hanno occupato la Curva Nord-Pisani . Tanti i cori di sostegno nei confronti del tecnico di Grugliasco e della compagine orobica, i tifosi hanno anche esposto uno striscione dedicato a José Luis Palomino, sospeso in via precauzionale per essere risultato positivo al Clostebol Metabolita: «Palomino hombre vertical» la scritta, con tanti cori a sostegno del difensore argentino.