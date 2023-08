Atalanta, allenamento a Ferragosto: Hateboer ritorna in gruppo

Dopo l'amichevole con la Juve di Cesena di sabato scorso e i due giorni di riposo, infatti, la squadra è tornata a sudare sui prati di Zingonia a Ferragosto. Martedì 15 agosto al Centro Bortolotti l'Atalanta ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana. E sono tornati in gruppo Soppy, Adopo e anche Hateboer.

Adopo stava recuperando dalla botta alla caviglia presa il 26 di luglio in amichevole contro la Pro Vercelli e, a questo punto, sarà disponibile per il debutto in campionato di domenica contro il Sassuolo (ore 18,30 il fischio d'inizio a Reggio Emilia) e sarà una risorsa in più per il centrocampo nerazzurro.

La news più importante però riguarda il ritorno in gruppo di Hans Hateboer che nel febbraio scorso si era infortunato seriamente al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per l'esterno destro olandese è ancora presto per scendere in campo, ma il ritorno in gruppo è un passo decisivo sulla strada del pieno recupero. In gruppo anche Soppy reduce pure lui da uno stop risalente al finale della scorsa stagione. Hanno svolto un lavoro individuale sul campo invece Palomino e Toloi. L'evoluzione del fastidio muscolare di Rafa Toloi (risentimento al flessore destro) è da monitorare giorno per giorno.