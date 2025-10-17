Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 17 Ottobre 2025
in aggiornamento

Atalanta, via alla festa per i 118 anni. Alle 21.30 si svela la statua dell’Europa League -Foto e video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

ALLO STADIO. Partecipa una delegazione della squadra e della società, oltre ai grandi ex del passato. Una mostra con centinaia di maglie nerazzurre.

Carlo Canavesi
Carlo Canavesi

Bergamo

Serata di festa per i tifosi dell’Atalanta. Doppia, perché allo stadio si celebrano i 118 anni di storia del club e l’inaugurazione della statua dedicata alla vittoria dell’Europa League. Un’opera in marmo finanziata proprio dai tifosi, grazie a una raccolta fonti organizzata dai gruppi della curva nord.

Alle 18.30 è stata aperta la mostra «Come una seconda pelle»: un’esposizione speciale con centinaia di maglie nerazzurre. Ma gli occhi li ruba soprattutto, esposta in una teca, la coppa ufficiale dell’Europa League, l’originale alzata cielo di Dublino la notte del 22 maggio 2024.

Lo svelamento della statua dell’Europa League

Il momento clou della serata è incentrato proprio sulla celebrazione del primo trofeo internazionale vinto dai nerazzurri. Alle 21.30 sarà svelata la statua dedicata al successo in Europa League: una riproduzione in marmo del trofeo, alta tre metri. Un’opera dedicata «alla vittoria europea dell’Atalanta e a tutti coloro che l’hanno sognata ma non hanno potuto viverla». Un’opera finanziata e realizzata dai tifosi per ricordare il momento fin qui più alto della storia nerazzurra.

La festa per il 118esimo compleanno dell’Atalanta

Venerdì 17 ottobre la tradizionale festa fuori dallo stadio. Quest’anno anche lo svelamento della statua dedicata all’Europa League.

Afb

Alla festa partecipa una delegazione della squadra, dello staff, della società. Ma anche diversi ex del passato, più recente e non.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Evento sportivo
Organizzazioni sportive
Carlo Canavesi
Atalanta