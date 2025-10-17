Atalanta, via alla festa per i 118 anni. Alle 21.30 si svela la statua dell’Europa League -Foto e video

Serata di festa per i tifosi dell’Atalanta. Doppia, perché allo stadio si celebrano i 118 anni di storia del club e l’inaugurazione della statua dedicata alla vittoria dell’Europa League. Un’opera in marmo finanziata proprio dai tifosi, grazie a una raccolta fonti organizzata dai gruppi della curva nord.

Lo svelamento della statua dell’Europa League

Il momento clou della serata è incentrato proprio sulla celebrazione del primo trofeo internazionale vinto dai nerazzurri. Alle 21.30 sarà svelata la statua dedicata al successo in Europa League: una riproduzione in marmo del trofeo, alta tre metri. Un’opera dedicata «alla vittoria europea dell’Atalanta e a tutti coloro che l’hanno sognata ma non hanno potuto viverla». Un’opera finanziata e realizzata dai tifosi per ricordare il momento fin qui più alto della storia nerazzurra.