Atalanta, altra tegola in difesa: Djimsiti salta la sfida di sabato con il Milan

In difesa lavoro individuale per tre

L’infortunio di Djimsiti si aggiunge a quelli dei compagni di reparto Kolasinac (che spera in un recupero in extremis), Toloi e Palomino (lavoro individuale per tutti e tre), oltre a quelli degli attaccanti Touré e Scamacca. È invece rientrato a lavorare in gruppo Zappacosta e dopo la panchina di lunedì sera a Torino è pronto al rientro in campo.