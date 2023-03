Atalanta, altri guai per Gasp: Zappacosta e Koopmeiners saltano la gara col Napoli

Nuovi guai per l’Atalanta alla voce infortunati in vista della partita di sabato 11 marzo al Maradona contro il Napoli capolista. Sabato 4 marzo prima e durante la partita contro l’Udinese al Gewiss Stadium si sono fermati Davide Zappacosta e Teun Koopmeiners : per Zappacosta , che ha avvertito un dolore all’inguine durante il riscaldamento, si tratta di una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra ; per Koopmeiners , costretto a lasciare il campo nel finale del primo tempo, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro .