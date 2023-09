Atalanta, anche Musso si è allenato regolarmente. Hateboer sogna Firenze

Buone notizie in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato, domenica 17 settembre (ore 18) a Firenze contro la Fiorentina. Venerdì 15 si è regolarmente allenato anche Musso , che giovedì aveva svolto solo lavoro di scarico dopo il rientro dagli impegni con l’Argentina in Sudamerica.

La variabile nazionali

Escluso Touré, che ha iniziato la riabilitazione a Bergamo, a Firenze Gasperini dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione. In chiave formazione saranno determinanti anche le condizioni dei nazionali, rientrati tra martedì 12 e giovedì 14: tra i pali Carnesecchi contende il posto a Musso, in difesa Toloi punta al rientro dal 1’, così come Lookman in attacco al posto di uno tra Scamacca e De Ketelaere. Hateboer invece sogna la convocazione dopo sette mesi di assenza per la rottura del crociato.