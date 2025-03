Atalanta, anche Sulemana ko. Pochi dubbi per Gasperini in ottica Inter

L’Atalanta ha comunicato che il centrocampista ghanese nei giorni scorsi ha accusato un problema muscolare: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’adduttore breve della coscia destra . Non si tratta di un infortunio grave, tanto che si ipotizza un recupero subito dopo la sosta. Per cui Sulemana perderebbe soltanto la partita di domenica sera (alle 20,45 al Gewiss Stadium) contro l’Inter capolista (a +1 sul Napoli e a +3 sull’Atalanta). Il ghanese non è un titolare e non avrebbe giocato il big match, però emerge di nuovo l’allarme infortuni, considerando che ora sono sei i giocatori indisponibili, inclusi i lungodegenti Scamacca, Scalvini e Kossounou.

De Ketelaere e Pasalic per un posto

Anche in considerazione delle defezioni, ma c’è da rilevare che nessuno degli ultimi infortunati era un titolarissimo, non dovrebbe esserci molti dubbi sullo schieramento anti Inter. Due i moduli possibili, il 3-4-3 o il 3-4-2-1. A giocarsi il posto sono soltanto in due: in caso di tridente classico il preferito sarà De Ketelaere, mentre nel caso Gasp optasse per uno schieramento un po’ più prudente il prescelto sarà Pasalic. Inamovibili in attacco Retegui e Lookman. A prescindere dal modulo l’Atalanta è chiamata a giocare una partita super per spezzare la serie di sette sconfitte consecutive contro l’Inter.