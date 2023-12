Atalanta: ancora tante assenze, ma arriva il Milan

Un Milan terzo in classifica arriva al Gewiss Stadium ad affrontare un’Atalanta in emergenza e in un periodo decisamente negativo, ancora da riassorbire i tre colpi da ko subiti a Torino. Non si parte certo con i favori del pronostico, ma, per fortuna, il calcio non è scienza esatta e la possibilità di ribaltare le certezze è sempre dietro l’angolo.