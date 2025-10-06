Sport / Bergamo Città
Lunedì 06 Ottobre 2025
Atalanta, anticipi e postici sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
CALCIO. La Lega di Serie A ha reso noto date e orari dal 13° al 22° turno. I nerazzurri apriranno la serie con la Fiorentina a Bergamo il 30 novembre alle 18. Sette gare alle 20,45. Chiusura col Parma, domenica 25 gennaio alle 15
In campo domenica alle 15? L’Atalanta dovrà aspettare sino a fine gennaio: contro il Parma, il 25 gennaio a Bergamo. Prima saranno anticipi e posticipi con tanti saluti all’orario tradizionale e per lo più in notturna: sette gare su 10 alle 20,45.
Lunedì 6 ottobre la Lega di Serie A ha reso noto anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata di campionato, vale a dire l’ultima tranche del girone d’andata e la prime tre partite del girone di ritorno. Ecco il dettaglio.
Il calendario dell’Atalanta
13. Atalanta-Fiorentina, domenica 30 novembre alle 18.
14. Verona-Atalanta, sabato 6 dicembre alle 20,45.
15. Atalanta-Cagliari, sabato 13 dicembre alle 20,45.
16. Genoa-Atalanta, domenica 21 dicembre alle 20,45.
17. Atalanta-Inter, domenica 28 dicembre alle 20,45.
18. Atalanta-Roma, sabato 3 gennaio 2026 alle 20,45.
19. Bologna-Atalanta, mercoledì 7 gennaio alle 18,30.
20. Atalanta-Torino, sabato 10 gennaio alle 20,45.
21. Pisa-Atalanta, venerdì 16 gennaio alle 20,45.
22. Atalanta-Parma, domenica 25 gennaio alle 15.
