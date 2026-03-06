Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Atalanta, assenti e dubbi con l’Udinese: anche Scalvini ed Ederson verso il forfait

CALCIO. Il difensore e il brasiliano non recuperano per la gara di sabato 7 a Bergamo (alle 18) con i friulani. Dubbi di formazione: Kossounou, Djimsiti e Ahanor in pole, in mediana Musah può far rifiatare de Roon. Krstovic dal 1’.

Nikola Krstovic in azione contro la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia: il montenegrino dovrebbe partire dal 1’ anche sabato 7 contro l’Udinese
Nikola Krstovic in azione contro la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia: il montenegrino dovrebbe partire dal 1’ anche sabato 7 contro l’Udinese
(Foto di Afb)

Quattro assenti e parecchie incertezze in casa Atalanta alla vigilia della gara contro l’Udinese, sabato 7 marzo alla New Balance Arena (alle 18).

Venerdì 6 il club non ha comunicato la lista dei convocati, ma contro i friulani Palladino dovrà rinunciare a De Ketelaere, Raspadori, Ederson e Scalvini: i primi due sono lungodegenti, il centrocampista (affaticamento) e il difensore (contusione al ginocchio sinistro) saranno da valutare nei prossimi giorni ma entrambi puntano alla gara con l’Inter, sabato 14.

Con l’Udinese Palladino deve sciogliere qualche nodo di formazione. In difesa davanti a Carnesecchi potrebbero giocare dal 1’ Kossounou, Djimsiti e Ahanor, con gli ultimi due in ballottaggio con Hien e Kolasinac.

In mediana possibile turno di riposo a de Roon, con Musah accanto a Pasalic, mentre Bellanova scalpita a destra con uno tra Bernasconi e Zappacosta a sinistra. In attacco si va verso la conferma di Krstovic dal 1’, con Samardzic e Sulemana a sostegno e Scamacca e Zalewski inizialmente in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Udinese