Atalanta, assenti e dubbi con l’Udinese: anche Scalvini ed Ederson verso il forfait

Venerdì 6 il club non ha comunicato la lista dei convocati, ma contro i friulani Palladino dovrà rinunciare a De Ketelaere, Raspadori, Ederson e Scalvini: i primi due sono lungodegenti, il centrocampista (affaticamento) e il difensore (contusione al ginocchio sinistro) saranno da valutare nei prossimi giorni ma entrambi puntano alla gara con l’Inter, sabato 14.