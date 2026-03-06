Atalanta, assenti e dubbi con l’Udinese: anche Scalvini ed Ederson verso il forfait
CALCIO. Il difensore e il brasiliano non recuperano per la gara di sabato 7 a Bergamo (alle 18) con i friulani. Dubbi di formazione: Kossounou, Djimsiti e Ahanor in pole, in mediana Musah può far rifiatare de Roon. Krstovic dal 1’.
Quattro assenti e parecchie incertezze in casa Atalanta alla vigilia della gara contro l’Udinese, sabato 7 marzo alla New Balance Arena (alle 18).
Venerdì 6 il club non ha comunicato la lista dei convocati, ma contro i friulani Palladino dovrà rinunciare a De Ketelaere, Raspadori, Ederson e Scalvini: i primi due sono lungodegenti, il centrocampista (affaticamento) e il difensore (contusione al ginocchio sinistro) saranno da valutare nei prossimi giorni ma entrambi puntano alla gara con l’Inter, sabato 14.
Con l’Udinese Palladino deve sciogliere qualche nodo di formazione. In difesa davanti a Carnesecchi potrebbero giocare dal 1’ Kossounou, Djimsiti e Ahanor, con gli ultimi due in ballottaggio con Hien e Kolasinac.
In mediana possibile turno di riposo a de Roon, con Musah accanto a Pasalic, mentre Bellanova scalpita a destra con uno tra Bernasconi e Zappacosta a sinistra. In attacco si va verso la conferma di Krstovic dal 1’, con Samardzic e Sulemana a sostegno e Scamacca e Zalewski inizialmente in panchina.
