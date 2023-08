Atalanta attesa da altri due test: mercoledì la Pergolettese, sabato la Juventus

A due settimane dal debutto in campionato (domenica 20 agosto alle 18,30 sul campo del Sassuolo), l’Atalanta lunedì 7 agosto torna al lavoro a Zingonia dopo il giorno di riposo seguito all’amichevole persa 4-1 sabato sul campo dell’Union Berlino. L’allenamento di lunedì pomeriggio (a Zingonia a porte chiuse) apre una settimana che vedrà i nerazzurri impegnati in due amichevoli. Mercoledì 9 agosto al Centro Bortolotti contro la Pergolettese (alle 16, gara a porte aperte, ma con una capienza limitata fino a esaurimento dei posti in tribuna), formazione di Serie C. E poi sabato 12 agosto il primo confronto di Serie A della stagione: alle 20,30 a Cesena sfida alla Juventus (partita che sarà trasmessa in diretta da Sky).