Giovedì 18 Settembre 2025
Atalanta, attesa per Cdk e Scalvini.
A Torino con Zalewski e Krstovic
CALCIO. L’attaccante belga e il difensore sono alle prese con il risentimento all’adduttore rimediato col Psg e aspettano l’esito della risonanza. Domenica con i granata Juric va verso la conferma del 3-4-1-2 con Pasalic trequartista
Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini tengono in ansia l’Atalanta dopo gli infortuni rimediati col Psg in Champions League. Entrambi sono alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore (destro per Scalvini, sinistro per Cdk) e sono in attesa dell’esito della risonanza. Ma salvo prodigiosi recuperi sia il difensore sia l’attaccante belga salteranno la gara di domenica 21 settembre a Torino (alle 15) contro i granata.
Già ai box Scamacca, Ederson, Kolasinac e Bakker, in Piemonte Juric dovrebbe riproporre dal 1’ Zalewski a sinistra e Krstovic in attacco accanto a Samardzic e confermare Pasalic trequartista nel 3-4-1-2. In caso di probabile convocazione, Lookman dovrebbe partire dalla panchina.
