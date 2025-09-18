Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini tengono in ansia l’Atalanta dopo gli infortuni rimediati col Psg in Champions League. Entrambi sono alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore (destro per Scalvini, sinistro per Cdk) e sono in attesa dell’esito della risonanza. Ma salvo prodigiosi recuperi sia il difensore sia l’attaccante belga salteranno la gara di domenica 21 settembre a Torino (alle 15) contro i granata.