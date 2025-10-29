Atalanta, attesa per gli esami a de Roon: rischia un’assenza di tre settimane

Occhi puntati su Marten de Roon in casa Atalanta. Martedì 28 ottobre contro il Milan il capitano nerazzurro ha dovuto lasciare il campo al 20’ per una contrattura al flessore della gamba sinistra. L’esito degli accertamenti è atteso per giovedì 30 e stabilirà anche i tempi di recupero: in caso di lesione l’olandese potrebbe restare ai box per almeno tre settimane.