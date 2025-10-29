Sport / Bergamo Città
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Atalanta, attesa per gli esami a de Roon: rischia un’assenza di tre settimane
CALCIO. Occhi puntati sul capitano nerazzurro, alle prese con una contrattura ai flessori rimediata contro il Milan. Sabato 1 novembre a Udine Juric potrebbe lanciare in attacco dal 1’ Scamacca nel possibile 3-4-3
Occhi puntati su Marten de Roon in casa Atalanta. Martedì 28 ottobre contro il Milan il capitano nerazzurro ha dovuto lasciare il campo al 20’ per una contrattura al flessore della gamba sinistra. L’esito degli accertamenti è atteso per giovedì 30 e stabilirà anche i tempi di recupero: in caso di lesione l’olandese potrebbe restare ai box per almeno tre settimane.
Anche nelle migliori delle ipotesi de Roon dovrebbe comunque saltare la gara contro l’Udinese, sabato primo novembre (alle 15) in Friuli. In mediana Juric potrebbe dare fiducia al duo Ederson-Pasalic ma anche concedere una chance dal 1’ a Brescianini e Musah.
A Udine il tecnico potrebbe rilanciare il 3-4-3 con un centravanti di ruolo: possibile il lancio dal 1’ di Scamacca, rimasto in panchina contro il Milan.
