Atalanta, attesa per gli esami di Bellanova. Hien verso il rientro con il Cagliari

Occhi puntati su Raoul Bellanova in casa Atalanta. Il laterale nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Chelsea, martedì in Champions. Giovedì 11 dicembre è atteso l’esito degli esami che chiarirà la natura e l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.