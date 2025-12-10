Sport / Bergamo Città
Atalanta, attesa per gli esami di Bellanova. Hien verso il rientro con il Cagliari
CALCIO. Il laterale nerazzurro è alle prese con un risentimento ai flessori della gamba destra, salterà la sfida contro i sardi, sabato 13 (20,45) alla New Balance Arena. Zappacosta a destra, Zalewski o Bernasconi a sinistra
Occhi puntati su Raoul Bellanova in casa Atalanta. Il laterale nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Chelsea, martedì in Champions. Giovedì 11 dicembre è atteso l’esito degli esami che chiarirà la natura e l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Verso il Cagliari
Quasi certamente Bellanova salterà la gara di sabato 13 dicembre (alle 20,45) alla New Balance Arena contro il Cagliari. Ai box anche Sulemana e Bakker, Palladino dovrebbe avere regolarmente a disposizione Scamacca, uscito col Chelsea per una contusione all’anca.
Contro i sardi potrebbe rientrare dal 1’ Zappacosta, a destra, con uno tra Zalewski e Bernasconi a sinistra, e Hien candidato a riprendersi il posto al centro della difesa, presumibilmente al posto di Kolasinac.
