Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Atalanta, attesa per la prima formazione di Palladino: alternative in ogni reparto

CALCIO. C’è curiosità per conoscere la formazione che il nuovo tecnico nerazzurro Raffaele Palladino schiererà sabato 22 novembre a Napoli alla ripresa del campionato.

Raffaele Palladino debutterà sulla panchina dell’Atalanta sabato 22 novembre a Napoli
Raffaele Palladino debutterà sulla panchina dell’Atalanta sabato 22 novembre a Napoli
(Foto di Atalanta.it)

L’Atalanta di Palladino debutta sabato 22 novembre sul campo del Napoli (fischio d’inizio alle 20,45) con tante possibili opzioni in ogni reparto. Fatta eccezione per il lungodegente Bakker e l’infortunato dell’ultima ora Scalvini, il nuovo allenatore nerazzurro nello scegliere la sua prima formazione titolare avrà possibilità di scelta in ogni reparto.

Possibili ballottaggi in tutti i reparti. Da decidere anche il modulo e l’assetto dell’attacco: 3-4-1-2 o 3-4-2-1?

Le ultime verso il Napoli

Con Carnesecchi sicuro fra i pali, in difesa quattro giocatori (Djimsiti, Hien, Ahanor e Kossounou) si giocano tre maglie, con l’ivoriano un passo indietro perché è rientrato solo giovedì dalla nazionale. Sugli esterni Bellanova e Zappacosta sembra favorti, ma Zalewski e Bernasconi restano in lizza. Sulla mediana la coppia Ederson-de Roon con Pasalic possibile alternativa, ma il croato potrebbe anche essere utilizzato in attacco, dove innanzitutto bisogna sciogliere il dubbio sul modulo: 3-4-2-1 o 3-4-1-2? In lizza per le tre maglie d’attacco De Ketelaere, Samardzic, Lookman, Krstovic, Scamacca e lo stesso Pasalic.

Il tutto considerando gli eventuali strascichi di stanchezza per gli impegni in nazionale e che all’orizzonte c’è la quinta partita della fase a gironi di Champions League, mercoledì a Francoforte con l’Eintracht. Qualche indicazione in più potrebbe arrivare dalla rifinitura di sabato mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta
Eintracht