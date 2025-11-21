Sport / Bergamo Città
Atalanta, attesa per la prima formazione di Palladino: alternative in ogni reparto
CALCIO. C’è curiosità per conoscere la formazione che il nuovo tecnico nerazzurro Raffaele Palladino schiererà sabato 22 novembre a Napoli alla ripresa del campionato.
L’Atalanta di Palladino debutta sabato 22 novembre sul campo del Napoli (fischio d’inizio alle 20,45) con tante possibili opzioni in ogni reparto. Fatta eccezione per il lungodegente Bakker e l’infortunato dell’ultima ora Scalvini, il nuovo allenatore nerazzurro nello scegliere la sua prima formazione titolare avrà possibilità di scelta in ogni reparto.
Possibili ballottaggi in tutti i reparti. Da decidere anche il modulo e l’assetto dell’attacco: 3-4-1-2 o 3-4-2-1?
Le ultime verso il Napoli
Con Carnesecchi sicuro fra i pali, in difesa quattro giocatori (Djimsiti, Hien, Ahanor e Kossounou) si giocano tre maglie, con l’ivoriano un passo indietro perché è rientrato solo giovedì dalla nazionale. Sugli esterni Bellanova e Zappacosta sembra favorti, ma Zalewski e Bernasconi restano in lizza. Sulla mediana la coppia Ederson-de Roon con Pasalic possibile alternativa, ma il croato potrebbe anche essere utilizzato in attacco, dove innanzitutto bisogna sciogliere il dubbio sul modulo: 3-4-2-1 o 3-4-1-2? In lizza per le tre maglie d’attacco De Ketelaere, Samardzic, Lookman, Krstovic, Scamacca e lo stesso Pasalic.
Il tutto considerando gli eventuali strascichi di stanchezza per gli impegni in nazionale e che all’orizzonte c’è la quinta partita della fase a gironi di Champions League, mercoledì a Francoforte con l’Eintracht. Qualche indicazione in più potrebbe arrivare dalla rifinitura di sabato mattina.
