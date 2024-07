Atalanta, attesa per il rientro di Ederson. Sabato 27 test in Olanda contro l’Az

L’Atalanta accelera verso la nuova stagione . Dopo il rientro di De Ketelaere nel gruppo nerazzurro manca solo Ederson, atteso a Zingonia per lunedì 29 luglio . Il brasiliano è reduce dall’impegno con la nazionale in Coppa America sino ai primi di luglio e per questo si aggregherà al gruppo all’inizio della prossima settimana.

Nella doppia seduta di martedì 23 solo Niccolò Zaniolo e Giorgio Scalvini proseguono con un programma differenziato. Il resto della squadra lavora in vista del primo test internazionale, in programma sabato 27 luglio in Olanda sul campo dell’Az Alkmaar, ex squadra di Teun Koopmeiners: fischio d’inizio alle 15, con diretta su Dazn,.