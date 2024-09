Atalanta, atto terzo al Gewiss: col Como Gasperini pensa alle novità

Dall’Arsenal al Como, il passo è breve ma sempre in casa. Dopo la vittoria in campionato con la Fiorentina, domenica 15, e il buon pareggio con i Gunners nel debutto in Champions League, giovedì 19, l’Atalanta si prepara alla terza gara in nove giorni al Gewiss, lunedì 23 (alle 20,45) contro i lariani.

Per l’occasione Gian Piero Gasperini potrebbe lasciare a riposo alcuni big, tra Kolasinac, de Roon, Lookman, De Ketelaere e lo stesso Carnesecchi: sperano nel posto Bellanova, Pasalic, Brescianini, Samardzic e anche Cuadrado, Kossounou e Rui Patricio. Ai box Scamacca, Scalvini, Toloi e Godfrey, col Como tornerà a disposizione Sulemana, non utilizzabile in Champions perché escluso dalla lista Uefa.