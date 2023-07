Atalanta audace con Hojlund, ora si aprono nuove prospettive di mercato

La fortuna aiuta gli audaci e in questo caso ha aiutato non poco la società nerazzurra che con il colpaccio di Hojlud, acquistato l’estate scorsa per 19 milioni di euro e ceduto dopo nemmeno un anno ad una cifra quasi quattro volte superiore, ha realizzato un vero colpaccio. Una cifra del genere sborsata per un 20enne era certo un azzardo ma mai come in questo caso si è rivelata un vero affare.