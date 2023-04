Atalanta, avanti ancora così: l’Europa è sempre più vicina

I tre punti messi in saccoccia, infatti, sono sempre tre punti e in questa fase anche psicologicamente sono sempre molto importanti. L’ Atalanta ha dato continuità, nel secondo tempo, alla ritrovata condizione di forma evidenziata contro l’Empoli prima della sosta per la Nazionale. A regalare lo sprint della vittoria, al rientro dall’intervallo, sono stati soprattutto Hojlund e Boga. La copia di attaccanti nerazzurri ha saputo cambiare passo e con il supporto di Lookman (tornato al gol dopo un consistente letargo) ha tramortito la difesa avversaria.