Atalanta avanti tutta col Venezia: 3-4-3 con i big d’attacco, Maldini convocato

Finalmente un sorriso dall’infermeria in casa Atalanta. Daniel Maldini è pronto e figura tra i 22 convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida di sabato primo marzo al Gewiss Stadium (alle 15) contro il Venezia. Dopo il debutto in Coppa Italia col Bologna e l’infortunio, l’ex Monza è per la prima volta a disposizione in campionato e partirà dalla panchina.