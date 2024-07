Atalanta, bagno di folla per la partitella a Zanica - Foto

Bagno di folla per l’allenamento a porte aperte dell’Atalanta al Centro Sportivo Comunale di Zanica, nel pomeriggio di sabato 20 luglio. È la seconda uscita pubblica dei nerazzurri, dopo l’amichevole contro la Primavera vinta 3-0 dalla squadra di Gasperini.

Si alzano i cori all’ingresso in campo di Gian Piero Gasperini, mentre è Lookman, l’eroe di coppa, il più incitato dai tanti bambini presenti. Torna in campo De Roon, mentre Zaniolo e Godfrey sono ancora ai box. Applausi anche per Antonio Percassi, presente a Zanica.