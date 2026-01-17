Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026

Atalanta, Bellanova e Djimsiti cercano il recupero per l’Athletic Bilbao

CALCIO. Sabato 17 gennaio il laterale e il difensore si sono allenati individualmente sul campo e sono in progresso: possibile la convocazione per la gara di Champions, mercoledì 21 a Bergamo. Incognita Lookman

Berat Djimsiti è ai box per una contusione all’addome che lo ha costretto a saltare la gara col Pisa. Il difensore cerca il recupero per il match con l’Athletic Bilbao
(Foto di Afb)

Rincorsa Champions per Bellanova e Djimsiti in casa Atalanta, in vista della sfida contro l’Athletic Bilbao, mercoledì 21 gennaio (alle 21) alla New Balance Arena.

Bellanova è reduce dal una lesione al bicipite femorale, Djimsiti è alle prese con un infortunio all’addome. Sabato 17 entrambi si sono allenati in solitaria sul campo e sembrano in progresso. Saranno decisive le prossime sedute, ma le chance di convocazione sono in rialzo.

Atalanta verso il Bilbao

Resta in bilico anche Lookman, impegnato sabato 17 con la Nigeria nella finale per il terzo posto della Coppa d’Africa e atteso a Bergamo nelle prossime ore. Nel suo caso saranno decisivi i tempi di rientro e le condizioni fisiche, ma non è escluso che Palladino possa ritrovarlo per la sfida contro i baschi.

Certa invece l’assenza di Raspadori per questione di regolamento: avendo già giocato nella prima fase con l’Atletico Madrid, l’attaccante nerazzurro potrà essere utilizzato a partire dagli ottavi di finale o dagli eventuali playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta