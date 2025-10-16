Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025

Atalanta, Bellanova e Kossounou gettano la spugna: salteranno la Lazio

CALCIO. Non ancora risolti i problemi al bicipite femorale e all’adduttore. Domenica alle 18 alla New Balance Arena tornano de Roon, Scamacca, Zalewski e Scalvini.

Niente da fare per Raoul Bellanova, esterno di 25 anni (a sinistra): salterà il match casalingo contro la Lazio
(Foto di Ansa)

Bellanova e Kossounou gettano la spugna: non ci saranno con la Lazio. I rispettivi guai al bicipite femorale e all’adduttore li hanno costretti a lavorare nuovamente da soli sul campo giovedì 16: certa dunque l’assenza di entrambi per la partita contro i biancocelesti di domenica alle 18 alla New Balance Arena. L’Atalanta non vuole affrettare i tempi, anche perché conta di averli entrambi per il match casalingo di Champions League di mercoledì 22 contro lo Atalanta-Slavia Praga. Bellanova e Kossounou si aggiungono agli altri due assenti, i lungodegenti Kolasinac e Bakker.

Formazione: ballottaggi in attacco

Recuperati, viceversa, tutti gli altri rispetto al match casalingo contro il Como prima della pausa. De Roon rientra dalla squalifica, Scamacca, Zalewski e Scalvini lavorano col gruppo da inizio settimana e saranno convocati: de Roon sarà titolare e probabilmente anche Zalewski. Puntando i riflettori sulla formazione, i dubbi si concentrano sull’attacco: si giocano due posti Lookman, De Ketelaere, Samardzic, Sulemana, Krstovic e lo stesso Scamacca, e non è escluso un modulo senza centravanti vero.

Bergamo
Sport
Calcio
Odilon Kossounou
Raoul Bellanova
Atalanta