Sport / Bergamo Città
Sabato 31 Gennaio 2026

Atalanta, Bellanova torna a Como: Palladino con la formazione tipo

CALCIO. L’esterno è tra i convocati per la gara di domenica 1 febbraio (alle 15) contro i lariani: ballottaggio con Zappacosta a destra. In difesa tornano Scalvini e Djimsiti, in attacco Raspadori favorito con Scamacca e Cdk.

Giacomo Raspadori esulta dopo il gol al Parma. Domenica 1 febbraio l’attaccante nerazzurro potrebbe partire titolare contro il Como al Sinigaglia
Giacomo Raspadori esulta dopo il gol al Parma. Domenica 1 febbraio l’attaccante nerazzurro potrebbe partire titolare contro il Como al Sinigaglia
(Foto di Afb)

Bellanova sì, Lookman no. L’esclusione del nigeriano dalla lista dei convocati è la notizia della vigilia in casa Atalanta, a poche ore dalla gara contro il Como, domenica 1 febbraio al Sinigaglia (alle 15).

Bellanova si gioca il posto a destra con Zappacosta, ma contro i lariani Palladino dovrebbe tornare all’antico, cambiando quasi in toto la formazione uscita sconfitta mercoledì sera in Belgio in Champions League. In difesa, davanti al rientrante Carnesecchi, Scalvini e Djimsiti dovrebbero tornare dal 1’, con uno tra Ahanor e Kolasinac.

In mediana de Roon si riprenderà il posto accanto a Ederson, con Zalewski favorito su Bernasconi a sinistra, ma in ballo anche per il ruolo di attaccante di sinistra. In questo caso Bernasconi agirebbe alla sue spalle. Altrimenti via libera a Raspadori a completare il tridente con De Ketelaere e Scamacca, favoriti su Samardzic e Krstovic.

