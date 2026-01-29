Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolari

CALCIO. Giovedì 29 gennaio l’esterno, ai box da tempo per un infortunio muscolare, si è allenato con la squadra e potrebbe essere convocato per la gara di domenica 1 febbraio con i lariani. Al «Sinigaglia» tornano i big.

Raoul Bellanova, qui in azione contro la Fiorentina, va verso il rientro: domenica 1 febbraio potrebbe tornare a disposizione di Palladino nella gara col Como
Raoul Bellanova, qui in azione contro la Fiorentina, va verso il rientro: domenica 1 febbraio potrebbe tornare a disposizione di Palladino nella gara col Como
(Foto di Afb)

Conto alla rovescia per Raoul Bellanova in casa Atalanta in vista della gara di domenica primo febbraio (alle 15) a Como contro i lariani di Fabregas. Giovedì 29 gennaio l’esterno nerazzurro, ai box da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale, si è allenato con la squadra tornata in campo dopo la brutta sconfitta in Champions con l’Union Saint-Gilloise. E a questo punto le possibilità che Bellanova possa essere disponibile domenica sono in vertiginoso aumento.

A Como tornerà Raspadori, non utilizzabile in Champions nella prima fase ma candidato a un ruolo da protagonista contro i lariani. Palladino dovrebbe riproporre dal 1’ molti dei titolari partiti o rimasti in panchina in Belgio, a cominciare da Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere. Ma anche Kolasinac, Zalewski e Scamacca hanno chance di giocare dall’inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Raoul Bellanova
de roon
De Ketelaere
Atalanta