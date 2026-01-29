Sport / Bergamo Città
Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolari
CALCIO. Giovedì 29 gennaio l’esterno, ai box da tempo per un infortunio muscolare, si è allenato con la squadra e potrebbe essere convocato per la gara di domenica 1 febbraio con i lariani. Al «Sinigaglia» tornano i big.
Conto alla rovescia per Raoul Bellanova in casa Atalanta in vista della gara di domenica primo febbraio (alle 15) a Como contro i lariani di Fabregas. Giovedì 29 gennaio l’esterno nerazzurro, ai box da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale, si è allenato con la squadra tornata in campo dopo la brutta sconfitta in Champions con l’Union Saint-Gilloise. E a questo punto le possibilità che Bellanova possa essere disponibile domenica sono in vertiginoso aumento.
A Como tornerà Raspadori, non utilizzabile in Champions nella prima fase ma candidato a un ruolo da protagonista contro i lariani. Palladino dovrebbe riproporre dal 1’ molti dei titolari partiti o rimasti in panchina in Belgio, a cominciare da Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere. Ma anche Kolasinac, Zalewski e Scamacca hanno chance di giocare dall’inizio.
