Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolari

Conto alla rovescia per Raoul Bellanova in casa Atalanta in vista della gara di domenica primo febbraio (alle 15) a Como contro i lariani di Fabregas. Giovedì 29 gennaio l’esterno nerazzurro, ai box da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale, si è allenato con la squadra tornata in campo dopo la brutta sconfitta in Champions con l’Union Saint-Gilloise. E a questo punto le possibilità che Bellanova possa essere disponibile domenica sono in vertiginoso aumento.