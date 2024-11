Atalanta, biglietti dal 26 per il match contro il Real. Ci si allena per il Parma

Seduta individuale per De Ketelaere che al Tardini potrebbe essere a disposizione del tecnico nerazzurro, terapie per Zappacosta, Kolasinac e Djimsiti, tutti da valutare. Cure anche per Scamacca. Martedì 19 novembre è prevista una seduta pomeridiana.

Nel frattempo per la 6ª giornata di Champions League i nerazzurri si apprestano ad accogliere per la seconda volta a Bergamo il Real Madrid, in quello che sarà il quarto incrocio nella storia tra le due squadre. Quello di dicembre sarà un inizio mese di fuoco per l’Atalanta che, prima di affrontare i “Blancos”, sfiderà la Roma in trasferta e il Milan al Gewiss Stadium in poco più di una settimana.