Atalanta, Boga lascia Bergamo: passa al Nizza per 18 milioni

Jérémie Boga lascia l’Atalanta, destinazione Nizza, Ligue 1, la Serie A francese. In un’operazione lampo lunedì 24 luglio il club francese e quello nerazzurro hanno trovato l’accordo per il passaggio in Costa Azzurra dell’attaccante franco-ivoriano. Boga si trasferisce al Nizza per una cifra attorno ai 18 milioni più bonus: col club francese firmerà un contratto quadriennale.