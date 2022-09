Atalanta, Boga pronto per Roma. C’è un dubbio per reparto

Sorpresa (positiva) in casa Atalanta: Jérémie Boga è già pronto per la trasferta di domenica 18 settembre a Roma (allo Stadio olimpico, inizio ore 18). Si attendevano novità dall’infortunio del franco-ivoriano, che durante l’amichevole di martedì 13 a Zingonia con il Villa Valle si era fermato anzitempo (subito dopo aver segnato uno dei sette gol dei nerazzurri) per un problema muscolare. Si attendeva la risposta dagli accertamenti diagnostici, invece è arrivata direttamente dal campo perché giovedì 15 settembre l’attaccante si è presentato direttamente al campo per prendere parte a quasi a tutto l’allenamento con i compagni. Il fastidio al retto femorale sinistro insomma sembra già alle spalle, anche se serviranno conferme nelle sedute che precederanno la partenza per la Capitale, dove comunque Boga sarebbe destinato a sedersi inizialmente in panchina. Sempre fermi gli altri infortunati, compreso Zappacosta, che si trova a fronteggiare un nuovo fastidio al retto femorale destro: assai complicato il suo rientro a Roma, dove mancheranno di sicuro Zapata e Djimsiti (che continuano a lavorare a parte: il colombiano è alle prese con una lesione alla coscia sinistra e dovrebbe rivedersi dopo la sosta, l’albanese ne avrà per più tempo essendo in fase di recupero dalla frattura del perone sinistro) oltre a Palomino, sospeso per la positività al controllo antidoping.