Atalanta, per Brescianini l’infortunio è serio: starà fuori cinque settimane

Brutte notizie per Marco Brescianini , (abbastanza) buone per Isak Hien . È questo il responso degli esami riguardanti i due infortunati atalantini sotto i riflettori.

Per il centrocampista il guaio è serio. Infortunatosi contro il Bologna, Brescianini si è procurato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Resterà fermo cinque settimane, un mese abbondante: ovviamente salterà Shakhtar e Genoa, ma anche la Nazionale, e non rientrerà nemmeno dopo la sosta, dando con ogni probabilità forfait anche per Venezia, Celtic, Verona, Monza e Napoli. Fortunatamente Hien fa tirare un (mezzo) sospiro di sollievo: il difensore svedese a Bologna non ha giocato per la distrazione all’adduttore lungo sinistro. Molto probabilmente si rivedrà dopo la sosta, saltando Shakhtar e Genoa. Stesso destino per Toloi (lesione al bicipite femorale), fuori da qualche settimana.