Atalanta, buona la prima col Sassuolo: De Ketelaere super, subito in gol

Che l’Atalanta tornasse a Bergamo con i 3 punti contro il Sassuolo era abbastanza prevedibile. Non altrettanto l’eccellente prestazione di De Ketelaere, il trequartista belga prelevato dal Milan dopo una stagione sportiva da dimenticare. Ebbene, schierato nella ripresa De Ketelaere ha prima colpito la traversa per poi siglare la rete che ha dato il «la» al successo nell’esordio in campionato. Ma a Reggio Emilia i nerazzurri hanno presentato sul manto erboso pure uno Scamacca che ha subito dato a vedere l’enorme qualità tecnica cui dispone. Insomma la coppia ingaggiata nel mercato estivo non si è fatta attendere nel regalare alla nuova squadra un certificabile talento oltre alla piena disponibilità dal punto di vista agonistico. Note positive, comunque, anche dalle pedine già conosciute, compreso Musso (due interventi prodigiosi) che ha confermato le buone prestazioni offerte nelle amichevoli. Sul risultato di 2-0 niente da dire nonostante i gol (in rapida successione) siano arrivati nei minuti finali. Da considerare che si è appena cominciato e che qualche fisiologica sbavatura rientra nella norma. Al Gasp, come sempre, il compito di accelerare il rodaggio nel minor tempo possibile. Già nella prossima uscita in quel di Frosinone (sabato 26 agosto) si dovrebbero registrare miglioramenti.