Atalanta, buone notizie per la difesa: Kolasinac e Djimsiti migliorano

La difesa dell’Atalanta «respira». Sono positive le notizie dopo l’allenamento di venerdì 13 settembre. Kolasinac, ma soprattutto (e a sorpresa) Djimsiti hanno svolto una parte della seduta in gruppo: la squadra potrebbe così tamponare l’emergenza dietro. Il bosniaco è fuori da qualche settimana per la lesione al bicipite femorale, e il suo recupero era uno scenario non del tutto imprevedibile. In anticipo sui tempi, invece, Djimsiti: la lesione al quadricipite risale solo a due settimane fa. Difficile che i due siano schierati titolari contro la Fiorentina (domenica 15, alle 15 al Gewiss Stadium), ma non è un’ipotesi da escludere, soprattutto per Kolasinac: in ogni caso saranno convocati, e dovrebbero essere pronti per il match di Champions con l’Arsenal (giovedì 19).