Atalanta, buone notizie da Toloi: il capitano mette nel mirino il Genoa

Si chiama Toloi la buona notizia in casa Atalanta. Martedì 17 alla ripresa degli allenamenti il capitano nerazzurro ha svolto una parte della seduta con i compagni e c’è un moderato ottimismo per la partita di domenica 22 (alle 18) al Gewiss contro il Genoa. Il difensore è alle prese con una piccola lesione al bicipite femorale sinistro e ha saltato la gara contro la Lazio prima della sosta. Le sue condizioni saranno verificate nel corso della settimana.

Pressoché certo invece il forfait contro il Genoa di Koopmeiners, alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro rimediato nella gara all’Olimpico contro la Lazio e per questo rientrato anzitempo dal ritiro dell’Olanda senza prendere parte agli impegni della nazionale nelle qualificazioni europee. Presumibilmente Koop salterà anche la gara in Europa League contro lo Sturm Graz e quella in campionato contro l’Empoli.