Atalanta, il calendario fino a novembre: ecco quando giocherà

Como al lunedì

Completata l’attuale pausa, l’Atalanta inizierà a giocare in casa: tre partite consecutive tra Serie A ed Europa, con la Fiorentina domenica 15 settembre alle 15 e l’Arsenal per la prima di Champions League giovedì 19 alle 21 , seguite dalla novità inserita, Atalanta-Como, che si giocherà in posticipo, lunedì 23 settembre alle 20,45.

Due gare all’ora di pranzo

Poi ci sono due lunch match di fila: si gioca alla domenica alle 12,30 sia il 3 novembre in casa del Napoli che il 10 novembre a Bergamo con l’Udinese . In mezzo, però, c’è la trasferta di Stoccarda di mercoledì 6 novembre (alle 21) . Il quadro delle giornate appena svelate si chiude con Parma-Atalanta di sabato 23 novembre alle 20,45 : sarà la penultima gara del penultimo mese, prima di Young Boys-Atalanta di martedì 26 alle 21 .

Prossimo blocco a ottobre

A dicembre ci saranno altre sei partite, tra cui i big match con Roma, Milan e Lazio (oltre che il Real Madrid in Champions), ma quelle non sono ancora state definite: il programma sarà stilato il prossimo mese, per la precisione il 9 ottobre, e completerà il girone d’andata, fino alla diciannovesima giornata di inizio gennaio, che l’Atalanta giocherà contro la Juve, ma che rinvierà (perché cade il 5 gennaio, nei giorni della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita). Capitolo televisioni: ovviamente tutte e dieci le partite di Serie A programmate saranno trasmesse su Dazn e tre di queste (Bologna-Atalanta, Atalanta-Verona e Parma-Atalanta) anche da Sky.