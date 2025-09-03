Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 03 Settembre 2025

Atalanta, il calendario da settembre a novembre: big match con Juventus, Milan e Napoli

LE DATE. I nerazzurri tornano in campo con una serie di sfide decisive: dal Torino alla Lazio, passando per Cremonese e Sassuolo, fino ai tre scontri di cartello contro le grandi del campionato.

L’Atalanta si prepara a un fitto calendario di sfide tra settembre e novembre, con match di grande interesse sia in casa che in trasferta. Di seguito il programma ufficiale delle partite dalla quarta alla 12esima giornata di Serie A Enilive 2025/26:

21 settembre, alle 15 – Torino-Atalanta
27 settembre, alle 18 – Juventus-Atalanta
4 ottobre, alle 20.45 – Atalanta-Como
19 ottobre, alle 18 – Atalanta-Lazio
25 ottobre, alle 20.45 – Cremonese-Atalanta
28 ottobre, alle 20.45 – Atalanta-Milan
1 novembre, alle 15 – Udinese-Atalanta
9 novembre, alle 12.30 – Atalanta-Sassuolo
22 novembre, alle 20.45 – Napoli-Atalanta

Il cammino dei nerazzurri prevede sfide delicate contro Juventus, Milan e Napoli, oltre a scontri diretti importanti in ottica classifica con Lazio e Torino.

