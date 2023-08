Atalanta, il calore dei tifosi allo stadio: la Nord «trabocca» per salutare la squadra

Seduta di allenamento al Gewiss Stadium e poi saluto ai tifosi per i giocatori nerazzurri e per la società prima dell’esordio in campionato di sabato. Commovente, come di consueto, la risposta dei supporter atalantini che già molto prima dell’allenamento previsto per le 18 di giovedì 17 agosto hanno riempito la Curva Nord. Secondo le prime stime erano oltre 8 mila.