Atalanta in campo da martedì, domenica c’è la trasferta a Venezia

Lunedì 14 ottobre secondo giorno di riposo per l’Atalanta che tornerà in campo martedì 15 ottobre in vista della ripresa di campionato di domenica 20 ottobre a Venezia (fischio d’inizio alle 15). Alla ripresa torneranno a Zingonia i primi giocatori impegnati con le varie nazionali. Per la ripresa del campionato sperano di recuperare gli infortunati Djimsiti (anca), Toloi (bicipite femorale) e Ruggeri (ginocchio), mentre sono assenti sicuri Kossounou e Brescianini, oltre ai lungodegenti Scalvini e Scamacca.