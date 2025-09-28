Atalanta, per CdK, nuovo stop. Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges

Chance in crescita per Ederson , speranze al lumicino per Hien e Scalvini in casa Atalanta in vista della gara di Champions League contro il Bruges, martedì 30 settembre alle 18.45 a Bergamo. Il brasiliano , in panchina contro la Juventus, sembra recuperato e potrebbe debuttare dal 1’ in mediana al posto di Pasalic.

Nuovo stop per De Keteleare

Nuovo stop per Cdk: salterà la sfida da ex con il Bruges e anche il Como. Ieri è arrivato il bollettino medico, che evidenzia nuovamente il risentimento all’ileopsoas sinistro dal quale il belga aveva appena recuperato: l’Atalanta precisa che non è una ricaduta ma una guarigione non pienamente completata, con le sollecitazioni della partita con la Juve che hanno fatto riaffiorare il problema. De Ketelaere si ferma fino alla completa risoluzione del quadro clinico-strumentale: rientrerà dopo la sosta e probabilmente diserterà la nazionale.