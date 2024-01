Atalanta, chance da sfruttare col Frosinone. Gasp potrebbe non cambiare schieramento

L’obiettivo è il quinto posto e il sorpasso sul Bologna (32), caduto a Cagliari, con l’aggancio alla Lazio (33) che ha superato il Lecce in casa . Se le prime tre piazze sembrano abbastanza sigillate, nonostante gli alti e bassi del Milan, terzo a 39 (Inter e Juve sembrano invece già in una botte di ferro), per le altre posizioni c’è grande bagarre e ricordiamo che quest’anno anche la quinta posizione potrebbe garantire la qualificazione alla prossima Champions League in base al ranking Uefa. In ballo c’è anche il Napoli (31). Il Frosinone ha piegato a sorpresa l’Atalanta all’andata, ma ora è in crisi di risultati (un punto nelle ultime sei partite) e ha soltanto due punti di margine sull’area retrocessione.

Stessa formazione per tre partite di fila?

Per la prima volta quest’anno Gasperini ha schierato la stessa formazione per due partite di fila, contro la Roma all’Olimpico (1-1 in campionato) e il Milan a San Siro (vittoria per 2-1 e approdo in semifinale), e potrebbe anche non cambiare, visti i risultati e la disponibilità dei giocatori. Ecco dunque che Holm e Miranchuk dovrebbero essere ancora titolari in un’Atalanta da 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Con il trio Koopmeiners-Miranchuk-De Ketelaere conrfemato in avanti a prescindere dalle loro posizioni. Scamacca, Muriel e Pasalic, comunque, sperano. Meno dubbi negli altri due reparti con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa (Hien è l’alternativa) davanti a Carnesecchi, Holm e Ruggeri sulle corsie laterali e l’inossidabile tandem de Roon (recuperato dopo il trauma cranico di San Siro)-Ederson nel cuore del centrocampo.