Atalanta, cinque gol contro il Caravaggio ma Cuadrado e Scalvini restano ai box

Cinque gol nell’allenamento congiunto con il Caravaggio ma niente da fare per il recupero di Cuadrado e Scalvini. Dopo l’amaro ko in Champions League con il Real Madrid, mercoledì 11 dicembre l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara di campionato a Cagliari contro i rossoblù, sabato 14 dicembre (alle 15). In Sardegna Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ancora al colombiano e al difensore: il primo è alle prese con un risentimento al flessore e dovrebbe rientrare contro l’Empoli, domenica 22 al Gewiss; Scalvini si è fermato prima della sfida col Real per un trauma alla spalla sinistra.