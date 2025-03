Atalanta, «clamorosa» idea Retegui: potrebbe essere titolare a Firenze

Clamoroso in casa Atalanta: e se Retegui giocasse dal 1’ domenica 30 marzo a Firenze (alle 15) contro la Fiorentina ? Il centravanti nerazzurro è tra i 20 convocati da Gian Piero Gasperini per la gara al Franchi, così come Cuadrado , e nelle ultime ore sembrano in rialzo le quotazioni del bomber che potrebbe rientrare da titolare contro i viola.

Le ultime verso Fiorentina-Atalanta

Retegui dal 1’ cambierebbe gli scenari in attacco, il reparto sul quale si concentrano i dubbi della vigilia. Con il capocannononiere al suo posto e Lookman a sinistra, Brescianini e De Ketelaere si giocherebbero il posto di attaccante di destra nel 3-4-3 o 3-4-2-1 a differente trazione anteriore: meno accentuata con l’ex Frosinone, più spinta col belga. Con Retegui inizialmente in panchina invece, Maldini e Cdk si giocherebbero il ruolo di punta centrale, con Lookman e uno tra Brescianini (favorito) e Samardzic a destra.

Fuori Scamacca, Scalvini, Kossonou, Posch, Palestra (lesione di secondo grado del retto femorale sinistro, più di un mese di stop) e Toloi (non convocato per la pubalgia), squalificato Ederson così come Gasp, la formazione anti-Fiorentina dovrebbe vedere Carnesecchi in porta, Djimsiti-Hien-Kolasinac in difesa, Pasalic e de Roon in mediana, Bellanova e Zappacosta esterni.