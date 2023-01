Atalanta, classifica sempre più europea. Raffica di gol con la Salernitana, pensando alla Juve

Complicato (se non impossibile) frenare l’euforia nei confronti dell’Atalanta-uragano che ha inflitto l’umiliante 8-2 alla Salernitana . Tre punti e gol a raffica che consentono ai nerazzurri di consolidare una classifica sempre più europea (si torna a sognare ancora la Champions). L’intensità e la qualità delle giocate hanno ricordato l’Atalanta dei tempi migliori plasmata da Gian Piero Gasperini. A livello individuale un paio di conferme: la coppia Boga-Hojlund costituisce un valore aggiunto formidabile. Due innesti, peraltro, non previsti in termini così eclatanti al via della corrente stagione agonistica.