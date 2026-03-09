Atalanta, col Bayern tornano i titolari: Scamacca favorito su Krstovic in attacco

Senza i soliti quattro infortunati e di nuovo con tutti i big . Pochi dubbi in casa Atalanta alla vigilia della «mission impossible» dell’ andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, martedì 10 marzo alla New Balance Arena (alle 21).

Sempre ai box De Ketelaere, Scalvini (squalificato), Raspadori ed Ederson, Palladino dovrebbe riproporre i titolari de Roon, Zappacosta, Zalewski e Djimsiti , rimasti inizialmente in panchina nella gara contro l’Udinese.

In particolare Djimsiti dovrebbe giocare in difesa da «braccetto» destro accanto a Hien e Kolasinac nel classico 3-4-2-1, con de Roon per Musah accanto a Pasalic in mediana, Zappacosta e Bernasconi sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Samardzic e Zalewski a supporto di Scamacca che sembra favorito su Krstovic al centro dell’attacco.