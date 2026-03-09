Burger button
Sport / Bergamo Città Lunedì 09 Marzo 2026

Atalanta, col Bayern tornano i titolari: Scamacca favorito su Krstovic in attacco

CALCIO. Per la gara d’andata degli ottavi di Champions contro la corazzata bavarese, martedì 10 a Bergamo alle 21, Palladino ritrova i big lasciati in panchina contro l’Udinese. In difesa Djimsiti accanto a Hien e Kolasinac.

Gianluca Scamacca in azione contro l’Udinese: il bomber nerazzurro dovrebbe partire dal 1’ al centro dell’attacco nella gara di martedì 10 contro il Bayern
Gianluca Scamacca in azione contro l’Udinese: il bomber nerazzurro dovrebbe partire dal 1’ al centro dell’attacco nella gara di martedì 10 contro il Bayern
(Foto di Afb)

Senza i soliti quattro infortunati e di nuovo con tutti i big. Pochi dubbi in casa Atalanta alla vigilia della «mission impossible» dell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, martedì 10 marzo alla New Balance Arena (alle 21).

Sempre ai box De Ketelaere, Scalvini (squalificato), Raspadori ed Ederson, Palladino dovrebbe riproporre i titolari de Roon, Zappacosta, Zalewski e Djimsiti, rimasti inizialmente in panchina nella gara contro l’Udinese.

In particolare Djimsiti dovrebbe giocare in difesa da «braccetto» destro accanto a Hien e Kolasinac nel classico 3-4-2-1, con de Roon per Musah accanto a Pasalic in mediana, Zappacosta e Bernasconi sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Samardzic e Zalewski a supporto di Scamacca che sembra favorito su Krstovic al centro dell’attacco.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
bayern monaco