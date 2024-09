Atalanta, col Como possibile turnover: Bellanova, Pasalic e Brescianini in pole

Lavori in corso in casa Atalanta in vista del posticipo contro il Como, lunedì 23 settembre al Gewiss Stadium (ore 20,45). Al terzo impegno in nove giorni, dopo la gara in campionato con la Fiorentina e la sfida di Champions con l’Arsenal, Gian Piero Gasperini potrebbe operare un restyling alla formazione iniziale, lanciando dal 1’ alcuni dei giocatori meno utilizzati finora.