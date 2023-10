Atalanta, col Genoa verso la coppia d’attacco Scamacca-De Ketelaere

Toloi è recuperato, l’Atalanta può sorridere. Dopo essersi allenato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi, venerdì 20 ottobre il capitano nerazzurro ha svolto l’intera seduta con la squadra ed è estremamente probabile che venga convocato per la gara di domenica 20 al Gewiss Stadium (ore 18) contro il Genoa dell’ex Malinovskyi. Toloi dovrebbe partire in panchina, mentre dal 1’ in difesa Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.