Atalanta col «Jack» a San Siro: salgono le quotazioni di Raspadori col Milan

Avanti col 3-4-2-1

Ai box sino a fine stagione Bernasconi, al Meazza Palladino dovrebbe confermare il classico 3-4-2-1 con Scalvini, Hien (favorito su Djimsiti) e Ahanor in difesa davanti a Carnesecchi, il consueto ballottaggio Krstovic-Scamacca al centro dell’attacco, Zappacosta e Zalewski sulle fasce e tre giocatori in lizza per due maglie in mediana, Ederson, de Roon e Pasalic. Il brasiliano dovrebbe partire dal 1’, con accanto uno degli altri due. Sulla trequarti, pressoché scontata la presenza dell’ex rossonero De Ketelaere, salgono le quotazioni di Raspadori. L’alternativa principale è Bellanova a destra, con eventuale effetto a cascata: con l’ex Toro titolare, Zappacosta potrebbe traslocare a sinistra e Zalewski avanzare sulla trequarti con esclusione di Raspadori.