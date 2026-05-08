Atalanta col «Jack» a San Siro: salgono le quotazioni di Raspadori col Milan
CALCIO. Per la gara contro i rossoneri, domenica 10 maggio al Meazza (alle 20,45), l’ex Sassuolo è favorito per un posto accanto a De Ketelaere. Al centro dell’attacco consueto ballottaggio tra Krstovic e Scamacca.
Si avvicina la sfida al Milan in casa Atalanta, domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45), una tappa da non fallire nella difesa del settimo posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla Conference League a condizione che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia, mercoledì 13 all’Olimpico.
Avanti col 3-4-2-1
Ai box sino a fine stagione Bernasconi, al Meazza Palladino dovrebbe confermare il classico 3-4-2-1 con Scalvini, Hien (favorito su Djimsiti) e Ahanor in difesa davanti a Carnesecchi, il consueto ballottaggio Krstovic-Scamacca al centro dell’attacco, Zappacosta e Zalewski sulle fasce e tre giocatori in lizza per due maglie in mediana, Ederson, de Roon e Pasalic. Il brasiliano dovrebbe partire dal 1’, con accanto uno degli altri due. Sulla trequarti, pressoché scontata la presenza dell’ex rossonero De Ketelaere, salgono le quotazioni di Raspadori. L’alternativa principale è Bellanova a destra, con eventuale effetto a cascata: con l’ex Toro titolare, Zappacosta potrebbe traslocare a sinistra e Zalewski avanzare sulla trequarti con esclusione di Raspadori.
Sabato 9 occhi su Lazio-Inter
Prima del match di San Siro, i nerazzurri punteranno gli occhi su Lazio-Inter di sabato 9, antipasto di campionato della finale di Coppa Italia. L’Atalanta, settima, ha 4 punti di vantaggio sui biancocelesti di Sarri, che insidiano i nerazzurri al pari di Bologna e Sassuolo. E proprio il Sassuolo sarà in campo stasera, venerdì 8 maggio, sul campo del Torino: in caso di vittoria i neroverdi salirebbero a -3 dall’Atalanta.
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