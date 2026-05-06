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Sport / Bergamo Città Mercoledì 06 Maggio 2026

Atalanta, col Milan dubbi in mediana. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti

CALCIO. Dopo il turno di riposo concesso per mercoledì 6 maggio,da giovedì 7 entra nel vivo la preparazione del match a San Siro, domenica 10 (alle 20,45). L’obiettivo è consolidare il settimo posto e tenere a distanza la Lazio

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Atalanta, col Milan dubbi in mediana. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti
Charles De Ketelaere, qui in azione contro il Genoa. Domenica 10 maggio a San Siro il belga sarà un ex nella sfida al Milan nella corsa alla difesa del 7° posto
(Foto di Afb)

Prima il Milan, poi.. l’Inter. Rotta verso San Siro, con la testa alla sfida contro i rossoneri, domenica 10 maggio (alle 20,45), e il pensiero alla finale di Coppa, Inter-Lazio, mercoledì 13 all’Olimpico. Due tappe in quattro giorni, legate tra loro: contro il Milan l’Atalanta va alla difesa del settimo posto che spalancherebbe l’accesso alla Conference League solo nel caso in cui la Lazio non vincesse la Coppa Italia.

Dubbi in mediana

Ma intanto i biancocelesti, ottavi a -4, vanno tenuti a distanza e tale sarà l’obiettivo della trasferta a San Siro e della preparazione al match che entrerà nel vivo giovedì 7 maggio, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso per mercoledì 6.

Ai box il solo Bernasconi, a San Siro Palladino dovrebbe riproporre il consueto 3-4-2-1 con Hien favorito su Djimisiti al centro della difesa accanto a Scalvini e Ahanor, Ederson, de Roon e Pasalic in lizza per due maglie in mediana, e De Ketelaere e Raspadori a sostegno di Krstovic (leggermente favorito) o Scamacca al centro dell’attacco.

A San Siro dirige Zufferli

Nel frattempo è stato designato l’arbitro di Milan-Atalanta: a San Siro dirigerà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi e dal quarto uomo Fourneau, Var di Paolo, Avar Mariani.

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