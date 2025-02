Atalanta, col Venezia arbitra Collu di Cagliari. Maldini sarà in panchina

È l’arbitro cagliaritano Giuseppe Collu, 35 anni, il direttore di gara designato per Atalanta-Venezia , in programma sabato primo marzo al Gewiss Stadium (alle 15). Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Garzelli, al Var Aureliano.

Nel frattempo in casa nerazzurra è sempre più probabile la convocazione di Daniel Maldini dopo lo spezzone di gara con il Bologna in Coppa Italia, il 4 febbraio, e la lesione all’adduttore che lo ha costretto ai box nelle settimana successive.

Col Venezia Maldini dovrebbe partire dalla panchina. Gian Piero Gasperini sembra orientato a confermare il tridente d’attacco De Ketelaere-Retegui-Lookman, con Ederson-de Roon in mediana, Bellanova e Zappacosta sugli esterni, il terzetto Posch-Djimsiti-Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi. Pasalic è la prima alternativa sia per l’attacco (per De Ketelaere) sia per la mediana, ma sperano in una chance anche Brescianini e Samardzic.