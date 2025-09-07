Sport / Bergamo Città
Atalanta, comincia la settimana pre-Lecce: occhi puntati su Scamacca
CALCIO. Lunedì 8 settembre i nerazzurri di Juric ricominceranno la preparazione in vista della gara contro i salentini, domenica 14 alle 15 a Bergamo. Sotto osservazione il centravanti, fari sulla vicenda Lookman.
Comincia l’operazione Lecce. Terminato il weekend di riposo dopo la settimana a ranghi ridotti per gli impegni delle nazionali, nella mattinata di lunedì 8 settembre l’Atalanta riprende la preparazione in vista della gara contro i salentini, in programma domenica 14 (alle 15) allo stadio di Bergamo. Sarà ancora un allenamento in formato «ristretto» vista l’assenza dei nazionali, attesi a Zingonia a cominciare da martedì 9.
Alla ripresa gli occhi dello staff nerazzurro saranno puntati su Scamacca, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha costretto a rinunciare al doppio impegno in azzurro. Presumibilmente Scamacca salterà la gara contro il Lecce che potrebbe lanciare dal 1’ l’ex Krstovic in attacco.
La situazione di Lookman
C’è attesa anche per la soluzione della vicenda Lookman: l’attaccante nigeriano, inserito nella lista Champions, ha giocato in nazionale e potrebbe tornare a disposizione di Juric per la ripresa del campionato.
