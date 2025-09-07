Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 07 Settembre 2025

Atalanta, comincia la settimana pre-Lecce: occhi puntati su Scamacca

CALCIO. Lunedì 8 settembre i nerazzurri di Juric ricominceranno la preparazione in vista della gara contro i salentini, domenica 14 alle 15 a Bergamo. Sotto osservazione il centravanti, fari sulla vicenda Lookman.

Gianluca Scamacca in azione contro il Parma nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le nazionali. Il centravanti atalantino si è fermato nel ritiro azzurro per un’infiammazione da sovraccarico al ginocchio sinistro ed è rientrato anzitempo a Zingonia. Probabile il suo forfait domenica 14 contro il Lecce
(Foto di Afb)

Comincia l’operazione Lecce. Terminato il weekend di riposo dopo la settimana a ranghi ridotti per gli impegni delle nazionali, nella mattinata di lunedì 8 settembre l’Atalanta riprende la preparazione in vista della gara contro i salentini, in programma domenica 14 (alle 15) allo stadio di Bergamo. Sarà ancora un allenamento in formato «ristretto» vista l’assenza dei nazionali, attesi a Zingonia a cominciare da martedì 9.

Alla ripresa gli occhi dello staff nerazzurro saranno puntati su Scamacca, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha costretto a rinunciare al doppio impegno in azzurro. Presumibilmente Scamacca salterà la gara contro il Lecce che potrebbe lanciare dal 1’ l’ex Krstovic in attacco.

La situazione di Lookman

C’è attesa anche per la soluzione della vicenda Lookman: l’attaccante nigeriano, inserito nella lista Champions, ha giocato in nazionale e potrebbe tornare a disposizione di Juric per la ripresa del campionato.

Bergamo
sport
Calcio
Ademola Lookman
Gianluca Scamacca
Juric
Atalanta
Lecce